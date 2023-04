Gli anziani sono le vittime preferite dai truffatori, ecco come proteggerli (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid I truffatori spesso prendono di mira gli anziani, in parte perché hanno accumulato maggiori ricchezze durante la loro vita. “Se stai pensando dal punto di vista di un criminale, quale obiettivo ti darà i maggiori ritorni: un ventenne al verde o un anziano con una pensione molto alta?” ha chiesto Marti DeLiema, assistente professore di assistenza sociale presso la School of Social Work dell’Università del Minnesota. Secondo la Federal Trade Commission, i consumatori di età pari o superiore a 60 anni hanno presentato 467.340 denunce di frode nel 2021, riportando perdite totali per oltre 1 miliardo. Nel complesso, i consumatori di età pari o superiore a 60 anni hanno meno probabilità di segnalare perdite di denaro a causa di frodi rispetto a quelli di età compresa tra 18 e 59 anni. Ma quelli che hanno perso più soldi sono ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Ispesso prendono di mira gli, in parte perché hanno accumulato maggiori ricchezze durante la loro vita. “Se stai pensando dal punto di vista di un criminale, quale obiettivo ti darà i maggiori ritorni: un ventenne al verde o un anziano con una pensione molto alta?” ha chiesto Marti DeLiema, assistente professore di assistenza sociale presso la School of Social Work dell’Università del Minnesota. Secondo la Federal Trade Commission, i consumatori di età pari o superiore a 60 anni hanno presentato 467.340 denunce di frode nel 2021, riportando perdite totali per oltre 1 miliardo. Nel complesso, i consumatori di età pari o superiore a 60 anni hanno meno probabilità di segnalare perdite di denaro a causa di frodi rispetto a quelli di età compresa tra 18 e 59 anni. Ma quelli che hanno perso più soldi...

