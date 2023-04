Gli animalisti siano chiamati sequestratori e razzisti | in una parola | antiumani

(Di giovedì 13 aprile 2023) Gli. Gli amici della montagna trentina, Val di Sole e dintorni, dopo avermi ringraziato per quanto ho scritto e detto a favore della caccia agli orsi feroci mi hanno raccontato di essere sequestrati in casa: dagli orsi che si aggirano intorno ai paesi e che ormai impediscono il lavoro all’esterno, le passeggiate, perfino i giochi dei bambini, e dai collaborazionisti dell’invasore ursino cioè gliche intralciano gli abbattimenti. Gli. Quando fai di tutto per distruggere pratiche millenarie quali la caccia, il pascolo, la raccolta delle erbe, dei funghi, della legna, ossia la peculiare cultura dei montanari, stai realizzando un genocidio culturale, stai ...

