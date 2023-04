Gli 007 russi: l’ucraino Yuriy Denisov dietro l’omicidio del blogger Vladlen Tatarsky (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sarebbe il trentaseienne cittadino ucraino Yuriy Denisov, secondo l’Fsb, i Servizi segreti di Mosca, dietro l’attentato, compiuto con un ordigno esplosivo nascosto in un busto di gesso, del blogger militare russo Vladlen Tatarsky. Sarebbe stato proprio Yuriy Denisov a fornire “l’ordigno esplosivo camuffato da busto in gesso” a Daria Trepova, “tramite un servizio di corriere espresso” e “un intermediario”, riporta la Tass. citando il servizio stampa dell’Fsb. “Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), insieme al Comitato investigativo e alle autorità di polizia, ha stabilito che a organizzare l’attacco terroristico del 2 aprile 2023 a San Pietroburgo, che ha ucciso il corrispondente militare Vladlen Tatarsky e ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 aprile 2023) Ci sarebbe il trentaseienne cittadino ucraino, secondo l’Fsb, i Servizi segreti di Mosca,l’attentato, compiuto con un ordigno esplosivo nascosto in un busto di gesso, delmilitare russo. Sarebbe stato proprioa fornire “l’ordigno esplosivo camuffato da busto in gesso” a Daria Trepova, “tramite un servizio di corriere espresso” e “un intermediario”, riporta la Tass. citando il servizio stampa dell’Fsb. “Il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), insieme al Comitato investigativo e alle autorità di polizia, ha stabilito che a organizzare l’attacco terroristico del 2 aprile 2023 a San Pietroburgo, che ha ucciso il corrispondente militaree ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Così gli Usa spiano anche l’amico Zelensky. Intercettati i suoi tentativi di avere caccia da Sofia. Allarme per la… - petergomezblog : Così gli Usa spiano anche l’amico Zelensky. La Cnn spiega che sono stati intercettati i suoi tentativi di avere aer… - Adnkronos : Guerra Ucraina-Russia, il documento dell'intelligence usa ottenuto dal Washington Post: 'I negoziati per porre fine… - fisco24_info : Ucraina-Russia, Wp: 'Per 007 Usa guerra continuerà anche nel 2024': (Adnkronos) - 'I negoziati per porre fine al co… - globalistIT : -