"Giusta direzione". "Ma intervenga l'Ue". Le mosse dei generali per fermare gli sbarchi (Di giovedì 13 aprile 2023) Per la rubrica Il bianco e il nero ecco le opinioni dei generali Mauro Del Vecchio (Esercito italiano) e Leonardo Tricarico (Aeronautica militare) Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Per la rubrica Il bianco e il nero ecco le opinioni deiMauro Del Vecchio (Esercito italiano) e Leonardo Tricarico (Aeronautica militare)

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... edilminoranze : RT @distefanoTW: @MatteoF1989 Se mi fai una lista di quelli che danno più fastidio a uno come te che retwitta Marattin, posso prenderli in… - Arte80475800 : RT @distefanoTW: @MatteoF1989 Se mi fai una lista di quelli che danno più fastidio a uno come te che retwitta Marattin, posso prenderli in… - Ari130165 : @Controcorrentv @LucioMalan Hanno fatto benissimo a multare gli eco vandali. Certo poi da lì a incassare le multe i… - camillaripani : Gli ostacoli non sono casuali, mai. Hanno sempre un senso più ampio. A volte è per dirmi che ho sbagliato strada. E… - chilluxbro : @jayg1o STAI ANDANDO NELLA GIUSTA DIREZIONE -