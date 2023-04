Giuseppe Trebeschi | imprenditore nighlife bresciana | si racconta sui social

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Chi naviga sui, sicuramente, conosce: il suo profilo è cliccatissimo perchéla movidada ogni angolo. E i like non mancano, giorno dopo giorno. "Vita Brescia" è il suo locale di piazzale Arnaldo. Non è l'unico, visto che da tempo ha aperto "Oro Brescia": entrambi i locali sono un vero e proprio punto si riferimento per la movida. Si consumano aperitivi, cene, dopocene e dinner show o feste di compleanno. Ma perchéva così forte sui? Lui, tra l'altro, è anche l'ideatore e fondatore di Peperoncino, un locale unico nel suo genere dove è possibile trovare la dolce metà mandando bigliettini - che inviano le postine del locale - indicando il numero del tavolo e posto corretto. Una trovata davvero geniale. ...