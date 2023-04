Giovanna Civitillo, eccola senza trucco: una bellezza indiscutibile accanto ad Amadeus (Di giovedì 13 aprile 2023) Giovanna Civitillo ha condiviso una foto insieme ad Amadeus in cui appare senza trucco: la showgirl al naturale è bellissima. Giovanna Civitillo era giovanissima quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto in televisione è arrivato nel 1996, dove è approdata sia sui canali Rai sia Mediaset, come ballerina in diversi programmi. L’abbiamo vista in Carràmba! Che sorpresa, Fantastica Italiana, Beato tra le donne fino ad arrivare nel format L’Eredità, nel 2006, condotto da Amadeus. Giovanna Civitillo si mostra senza trucco con Amadeus (credits: Ansa) grantennis toscanaEd è grazie a questa sua partecipazione lavorativa che si incontrano. Un ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 13 aprile 2023)ha condiviso una foto insieme adin cui appare: la showgirl al naturale è bellissima.era giovanissima quando ha cominciato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo debutto in televisione è arrivato nel 1996, dove è approdata sia sui canali Rai sia Mediaset, come ballerina in diversi programmi. L’abbiamo vista in Carràmba! Che sorpresa, Fantastica Italiana, Beato tra le donne fino ad arrivare nel format L’Eredità, nel 2006, condotto dasi mostracon(credits: Ansa) grantennis toscanaEd è grazie a questa sua partecipazione lavorativa che si incontrano. Un ...

