Giovani Promesse: Moisés Caicedo, una piovra a centrocampo (Di giovedì 13 aprile 2023) Il consueto appuntamento settimanale della redazione di 11contro11 con la rubrica Giovani Promesse, stavolta si sofferma su uno dei nuovi pezzi pregiati del mercato internazionale: Moisés Caicedo. Centrocampista del Brighton, nella stagione in corso è letteralmente esploso in Premier League: più che nei numeri (1 gol e 1 assist in 23 presenze), nel suo dinamismo in mezzo al campo. Moisés Caicedo, BrightonGiovani Promesse: la storia di Moisés Caicedo Moisés Caicedo nasce in Ecuador, a Santo Domingo de los Colorados, il 2 novembre 2001. La sua passione per il calcio è decisamente precoce: da bambino trascorre il tempo a giocare per le strade di Santo Domingo de los Tsàchilas. Fino a ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 13 aprile 2023) Il consueto appuntamento settimanale della redazione di 11contro11 con la rubrica, stavolta si sofferma su uno dei nuovi pezzi pregiati del mercato internazionale:. Centrocampista del Brighton, nella stagione in corso è letteralmente esploso in Premier League: più che nei numeri (1 gol e 1 assist in 23 presenze), nel suo dinamismo in mezzo al campo., Brighton: la storia dinasce in Ecuador, a Santo Domingo de los Colorados, il 2 novembre 2001. La sua passione per il calcio è decisamente precoce: da bambino trascorre il tempo a giocare per le strade di Santo Domingo de los Tsàchilas. Fino a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mapkomarco521 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni La maga mago! #Meloni sai che anche i giovani laureati sono professionisti ma rice… - 11contro11 : Giovani Promesse: Moisés Caicedo, una piovra a centrocampo #Brighton #Estero #Focus #11contro11 - hepetez1 : RT @Valeria87840496: I genitori insegnano ai figli che le promesse devono essere mantenute! Come spiegare ai giovani che il governo cioè l’… - Daniela24039075 : RT @Valeria87840496: I genitori insegnano ai figli che le promesse devono essere mantenute! Come spiegare ai giovani che il governo cioè l’… - Cristin28310623 : RT @Valeria87840496: I genitori insegnano ai figli che le promesse devono essere mantenute! Come spiegare ai giovani che il governo cioè l’… -