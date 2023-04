Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti, Insufficienza cardiaca, il trapianto salvavita (Di giovedì 13 aprile 2023) Con il termine di Insufficienza cardiaca (IC) o Scompenso Cardiaco (SC) si indica la manifestazione clinica caratterizzata da una cattiva funzione del cuore, che, nonostante una corretta terapia, non ... Leggi su leggo (Di giovedì 13 aprile 2023) Con il termine di(IC) o Scompenso Cardiaco (SC) si indica la manifestazione clinica caratterizzata da una cattiva funzione del cuore, che, nonostante una corretta terapia, non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroSalute : Evento per la 26ª giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti ??#13aprile ??ore 10 ???Mini… - Palazzo_Chigi : Giornata nazionale del mare, la dichiarazione del Presidente Meloni - MinisteroSalute : ??Tra poco saremo in diretta con l'evento per la 26ª giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e… - ConsumForum : RT @MinisteroSalute: 26ª giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti Il #ministerodellasalute con @comuni_anci e… - radiortm : Giornata nazionale della Salute della Donna: ASP Ragusa aderisce - -