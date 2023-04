Giornata nazionale per la donazione di organi: Gaeta è città del sì (Di giovedì 13 aprile 2023) Gaeta – “Gaeta, città del Sì”. In occasione della 26ª Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, prevista per il 16 aprile, il Comune di Gaeta aderisce alla campagna “Donare è una scelta naturale”, accompagnata dal pay-off “Dichiara in tuo Sì in Comune”, lanciata da ANCI – Associazione nazionale Comuni Italiani, in collaborazione con Ministero della Salute, Centro nazionale Trapianti e associazioni nazionali di settore. Obiettivo, invitare i cittadini a dire sì alla donazione nel momento del rinnovo della carta d’identità, attraverso la partecipazione diretta dei Sindaci, protagonisti di un appello corale verso scelte di responsabilità sociale. Saranno proprio i primi cittadini, infatti, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 aprile 2023)– “del Sì”. In occasione della 26ªper ladie tessuti, prevista per il 16 aprile, il Comune diaderisce alla campagna “Donare è una scelta naturale”, accompagnata dal pay-off “Dichiara in tuo Sì in Comune”, lanciata da ANCI – AssociazioneComuni Italiani, in collaborazione con Ministero della Salute, CentroTrapianti e associazioni nazionali di settore. Obiettivo, invitare i cittadini a dire sì allanel momento del rinnovo della carta d’identità, attraverso la partecipazione diretta dei Sindaci, protagonisti di un appello corale verso scelte di responsabilità sociale. Saranno proprio i primi cittadini, infatti, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Giornata nazionale del mare, la dichiarazione del Presidente Meloni - MinisteroSalute : Evento per la 26ª giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti ??#13aprile ??ore 10 ???Mini… - MinisteroDifesa : Giornata Nazionale #Mare 'Preziosa risorsa e grande responsabilità: il mare è fondamentale patrimonio umanità e de… - paolodelbufalo1 : RT @MinisteroSalute: Evento per la 26ª giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti ??#13aprile ??ore 10 ???Ministr… - ASLCittaTorino : RT @MinisteroSalute: Evento per la 26ª giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti ??#13aprile ??ore 10 ???Ministr… -