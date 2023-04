Giornata Mondiale del Bacio | ecco perché si celebra

Leggi su zon

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il 13 aprile siladelistituita per ricordare ilpiù lungo della storia. In realtà esistono diverse giornate dedicate alinfatti sianche il 6 luglio, il 22 giugno e il giorno prima di San Valentino, in base allaadottata dalle varie nazioni. Ma quella di oggi, chiamata International Kissing Day, è stata istituita per ricordare ilpiù lungo della storia, quello tra una coppia thailandese che durante una competizione si è baciata per 46 ore 24 minuti e 9 secondi. Un record superato dalla stessa coppia con un altrodurato ben 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. Quali sono i vantaggi del baciarsi? Dal punto di vista ...