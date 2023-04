(Di giovedì 13 aprile 2023) Ilche hanno urlato “” all’arbitroed al designatore europeoUn episodio particolare è avvenuto a fine gara, nel ventre dello stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. L’arbitro rumenoed il designatoresono stati contestati da alcuniche, al loro passaggio in mixed zone, hanno urlato: “Bad match, bad match,, Shame“. Il riferimento è alla direzione arbitrale della partita Milan-, gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La SSC, attraverso un comunicato ufficiale, ha tuttavia preso le distanze dalla contestazione dei suddettiEcco ...

napolipiucom : Giornalisti urlano 'Vergogna' a Kovacs e Rosetti: il Napoli li condanna #CalcioNapoli #giornalisti #Kovacs…

Giornalisti napoletani contro l'arbitro Kovacs: "Vergogna" I video Panorama

Milan Napoli, commenti negativi a Kovacs in zona mista – VIDEO. Alcuni giornalisti non hanno digerito il suo metro di arbitraggio Non è stata un Milan Napoli per Kovacs, che ha arbitrato il match a du ...La figlia del n°11 dei Bulls è riuscita a infastidire e distrarre gli avversari di suo padre durante l'esecuzione dei tiri liberi: il risultato è un pessimo 18/36 di squadra raccolto da Toronto che ha ...