Giorgia ricorda la scomparsa di Alex Baroni (Di giovedì 13 aprile 2023) Giorgia Todrani ricorda sui social l'anniversario di morte dell'ex compagno e cantautore Alex Baroni, venuto a mancare per via di un tragico incidente motociclistico che non gli lasciò scampo. Ogni 13 aprile, da 21 anni, la cantante celebra il ricordo di Alex Baroni e dell'amore incompiuto che provava per lui, parlando apertamente di un sentimento che non si è mai sbiadito negli anni. L'ex compagno, infatti, è stato protagonista di numerosi brani musicali dell'artista romana, come Cambiare e La distanza di un amore, per poi volergli dedicare un'intera raccolta nel 2002. "Oggi è l'anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano", commenta la cantante in un post pubblicato su Twitter. La storia d'amore tra i due ha inizio nel 1997, lo stesso anno ...

