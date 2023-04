Giorgia ricorda la scomparsa di Alex Baroni (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano", la celebre cantante di Gocce di memoria, celebra il ricordo dell’ex compagno e cantautore. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 13 aprile 2023) "Il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano", la celebre cantante di Gocce di memoria, celebra il ricordo dell’ex compagno e cantautore. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2… - smilypapiking : RT @CecionisPh: Giorgia Meloni sull'evasione di Artem Uss: 'Non è colpa del governo, ma di un altro organo dello Stato'. Si vede che quand… - AlienoGrigio17 : @GiorgiaMeloni ricorda #Quattrocchi: 'Come muore un italiano'. Lui ha onorato l'Italia e gli italiani, voi?… - valentinadigrav : RT @fanpage: Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2002 in segu… - Vanganel : RT @fanpage: Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2002 in segu… -