Giorgia ricorda Alex Baroni nell’anniversario della sua morte | “Il tempo vola | sentimenti e ricordi restano”

Era il 13 aprile del 2002 quando il cantautore Alex Baroni perse la vita in seguito a un incidente stradale, all'età di 35 anni. La voce di successi intramontabili come "Cambiare" e "La distanza di un amore", morì in ospedale dopo 25 giorni di agonia, a causa di un terribile schianto con la sua motocicletta a Roma. Baroni era stato travolto da una macchina mentre percorreva la circonvallazione Clodia: il guidatore fu assolto dall'accusa di omicidio colposo dato che l'artista stava procedendo a velocità troppo elevata e il suo casco non era allacciato. Come ogni anno, la cantante Giorgia ha voluto dedicare un ricordo al suo ex compagno, con il quale si era lasciata pochissimi mesi prima della tragedia: "Oggi è l'anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e ricordi restano"

