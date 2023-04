Giorgia ricorda Alex Baroni nell’anniversario della morte: “Un maledetto giorno” (Di giovedì 13 aprile 2023) Come ogni anno, Giorgia ricorda Alex Baroni. Il 13 aprile 2002 il cantante di Onde si spense nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato dal 19 marzo in coma irreversibile. Il messaggio di Giorgia per Alex Baroni Con queste parole pubblicate sui social, Giorgia ricorda Alex Baroni: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. Alex Baroni e Giorgia furono legati da una relazione fino a poco prima di quel “maledetto giorno”, e il cantautore conobbe un’altra donna che rimase ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 aprile 2023) Come ogni anno,. Il 13 aprile 2002 il cantante di Onde si spense nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato dal 19 marzo in coma irreversibile. Il messaggio diperCon queste parole pubblicate sui social,: “Oggi è l’anniversario di un, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”.furono legati da una relazione fino a poco prima di quel “”, e il cantautore conobbe un’altra donna che rimase ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marty_Loca80 : “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. Come ogni 13… - GPirrocco : RT @fanpage: Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2002 in segu… - maurizia_75 : RT @fanpage: Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2002 in segu… - alan19_88 : RT @fanpage: Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2002 in segu… - fanpage : Giorgia, come ogni 13 aprile da 21 anni, ricorda Alex Baroni, il cantautore, suo ex compagno, morto a 35 anni nel 2… -