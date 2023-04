Giorgia non dimentica Alex Baroni: “Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno” (Di giovedì 13 aprile 2023) Alex Baroni è morto 21 anni fa, Giorgia non potrà mai dimenticare, nelle sue parole c'è ancora tutto il dolore Oggi è quel maledetto giorno che Giorgia e chi ha amato e ama Alex Baroni non può e non potrà mai dimenticare. La cantante riversa sui social il suo dolore, ancora e sempre presente dopo 21 anni. Per lei è come se Alex Baroni fosse morto ieri, come se quel tragico incidente fosse appena accaduto, l’ha confidato più volte parlando dell’artista morto a soli 35 anni nel 2002. E’ il 13 aprile, 21 anni dopo e Giorgia mostra il cielo, lo osserva, pubblica le immagini, la voce è la sua, quella di Alex, inconfondibile, una ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 aprile 2023)è morto 21 anni fa,non potrà maire, nelle sue parole c'è ancora tutto il doloreè quelchee chi ha amato e amanon può e non potrà maire. La cantante riversa sui social il suo dolore, ancora e sempre presente dopo 21 anni. Per lei è come sefosse morto ieri, come se quel tragico incidente fosse appena accaduto, l’ha confidato più volte parlando dell’artista morto a soli 35 anni nel 2002. E’ il 13 aprile, 21 anni dopo emostra il cielo, lo osserva, pubblica le immagini, la voce è la sua, quella di, inconfondibile, una ...

