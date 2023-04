Giorgia Meloni erede di Berlusconi. La versione di Marcello Pera (Di giovedì 13 aprile 2023) Giorgia Meloni erede del Berlusconismo? Per Marcello Pera, ex presidente del Senato e attuale senatore di Fratelli d'Italia, è una possibilità concreta: "È una leader molto determinata", dice in un'intervista a Repubblica, "vuole costruire in Italia un grande partito liberal-conservatore, che può essere il successore di Forza Italia". Mentre l'ex presidente del Consiglio si trova ricoverato al San Raffaele per curare le conseguenze di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, Pera ripercorre il progetto politico del leader azzurro: "Berlusconi ha avuto una grande funzione storica, portare al centro del dibattito italiano la rivoluzione liberale di massa, lanciando l’idea di un partito repubblicano". Se l'obiettivo non ha trovato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023)delsmo? Per, ex presidente del Senato e attuale senatore di Fratelli d'Italia, è una possibilità concreta: "È una leader molto determinata", dice in un'intervista a Repubblica, "vuole costruire in Italia un grande partito liberal-conservatore, che può essere il successore di Forza Italia". Mentre l'ex presidente del Consiglio si trova ricoverato al San Raffaele per curare le conseguenze di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo,ripercorre il progetto politico del leader azzurro: "ha avuto una grande funzione storica, portare al centro del dibattito italiano la rivoluzione liberale di massa, lanciando l’idea di un partito repubblicano". Se l'obiettivo non ha trovato ...

