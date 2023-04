Ginnastica artistica | Europei Antalya 2023 | Asil è oro nell’all-around | sesto posto per Abbadini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : CAMPIONI D’EUROPA!????????? La squadra maschile di ginnastica artistica conquista il titolo continentale ad Antalya! È… - ItaliaTeam_it : CHE SPETTACOLO! ???? Il trionfo dell’Italia nella prova a squadre maschile agli Europei di ginnastica artistica ce l… - Coninews : Italia da urlo ad Antalya????????????? Gli azzurri sul trono d’Europa della ginnastica artistica nella prova a squadre… - michiamanolessi : Ho trovato le mie foto di quando facevo ginnastica artistica Perché durante una gara ero seduta dentro una scatola?? - OA_Sport : Ginnastica artistica, Adem Asil domina l’all-around agli Europei: Turchia in festa. Abbadini 6°, Casali 9° - -

Arianna Bocchio Ramazio, la ginnasta di punta della SocietàLa Marmora ancora una volta è salita sul gradino più alto del podio nel Campionato ... l'Maschile con la serie C, la ...Ferrara è così l'unica città in Italia, insieme a Roma, a vantare la massima serie sia nellaritmica femminile sia nellamaschile con la PalestraFerrara. ...Il programma , con l'orario e la diretta streaming, della terza giornata degli Europei di Antalya 2023 di. L'ItalGAM torna in pedana dopo lo splendido e storico successo nella gara a squadre nella giornata d'esordio della rassegna continentale. Appuntamento a partire dalle ore 15 di ...

Calendario Europei ginnastica artistica 2023 oggi: orari 13 aprile, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Nella terza giornata degli Europei di Antalya 2023 di ginnastica artistica il turco Adem Asil conquista la medaglia d’oro nell’all-around maschile totalizzando 84.965 punti; completano il podio il ...Il prossimo weekend saranno in gara tutte le sezioni, l’Artistica Maschile con la serie C, la Femminile con la serie D e la Ritmica con la gara individuale Silver LA. Arianna Bocchio Ramazio, atleta ...