Ginnastica artistica | All-Around maschile Europei Antalya 2023 oggi in tv | orario e streaming

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il programma, con l’e la diretta, della terza giornata deglididi. L’ItalGAM torna in pedana dopo lo splendido e storico successo nella gara a squadre nella giornata d’esordio della rassegna continentale. Appuntamento a partire dalle ore 15 di questo pomeriggio, giovedì 13 aprile. IL CALENDARIO COMPLETO SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Diretta tv – Le finali All-maschili e femminili saranno trasmesse in diretta su Rai Play dalle ore 15, e su Rai Sport dalle ore 15.50. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : CAMPIONI D’EUROPA!????????? La squadra maschile di ginnastica artistica conquista il titolo continentale ad Antalya! È… - Agenzia_Ansa : L'Italia conquista l'oro a squadre uomini agli Europei di ginnastica artistica. È la prima volta nella storia degli… - Coninews : Italia da urlo ad Antalya????????????? Gli azzurri sul trono d’Europa della ginnastica artistica nella prova a squadre… - AriannaeFabiola : RT @giomalago: Siete sul tetto d'Europa, avete fatto la storia! La Nazionale maschile di #ginnastica artistica vince l'oro ad Antalya: è il… - AriannaeFabiola : RT @ItaliaTeam_it: FATE D’ARGENTO IN TURCHIA ??? Le azzurre della ginnastica artistica sono seconde nella prova a squadre dei Campionati Eu… -

Al via anche gli Assoluti primaverili di nuoto, mentre nel pomeriggio da tenere d'occhio lacon gli Europei di Antalya. Ecco il programma e il palinsesto sportivo in tv di oggi."Siamo molto contente " dichiarano in coro le ragazze dell'Accademia di Brescia " Ci siamo scambiati di posto con la Nazionale maschile, a proposito, bravissimi rafgazzi, e laitaliana ...7.500) ALBO D'ORO FGI EUROPEIM/F ORO Franco Menichelli (corpo libero) - Lussemburgo 1961 Giovanni Carminucci (volteggio) - Lussemburgo 1961 Franco Menichelli (corpo libero) - ...

Il programma, con l'orario e la diretta streaming, della terza giornata degli Europei di Antalya 2023 di ginnastica artistica ...