Giletti sospeso? La reazione di Mentana che dice tutto | frase pesante

La sospensione di Non è l'Arena arriva come un fulmine a ciel sereno. Anche per Enrico Mentana. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci sul possibile passaggio del conduttore Massimo Giletti alla Rai, per condurre un programma dalla prossima stagione. Stando a varie indiscrezioni che circolano a La7, sarebbero stati proprio i contatti avuti con la tv pubblica a determinare la rottura con l'emittente di Urbano Cairo. Nella nota comunque La7 non è scesa nei dettagli limitandosi a far sapere che "ha deciso di sospendere la produzione del programma che da domenica prossima non sarà in onda". E ancora: "Ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione". Il conduttore "rimane a disposizione dell'Azienda".

