Gianni Sperti Rompe il Silenzio | Le Confessioni Private!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di bilanci per. L’opinionista di Uomini e donne, ha compiuto 50 anni e si é lasciato andare a dellesul suo privato. Una cosa insolita per, visto che é sempre stato restio a parlare di sé in pubblico. Questa volta ha fatto un’eccezione e ha svelato dei lati davvero inediti. Ecco quello che ha raccontato!compie 50 anni: il suo lungo sfogo sui socialé arrivato alla soglia dei 50 anni ed anche lui si é lasciato andare ad alcune riflessioni legate al tempo che passa. L’opinionista di Uomini e donne, si é sfogato su Instagram, dove ha fatto anche alcune rivelazioni sul suo privato. Come sappiamo, l’ex ballerino é sempre stato molto geloso della sua privacy e queste sue dichiarazioni hanno ...