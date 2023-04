Gianni Sperti compie 50 anni e svela: “Sto attraversando un momento difficile” (Di giovedì 13 aprile 2023) Gianni Sperti compie 50 anni e confessa di stare attraversando un momento difficile. L’opinionista di “Uomini e Donne” si sfoga in un lungo post condiviso su Instagram proprio nel giorno del suo compleanno. Tina Cipollari e Gianni Sperti (Foto Instagram)“Ho amato, solo due volte, ma ho dato tutto me stesso” “Passa il tempo, talmente in fretta che spesso non me ne accorgo – esordisce – Ho vissuto questo pezzo di vita inseguendo le emozioni. Mi sono emozionato tutte le volte che ho danzato. Mi sono emozionato quando ho conosciuto le culture dei posti che ho visitato nei miei numerosi viaggi. Ho amato, solo due volte, ma, ho amato con la convinzione di aver dato tutto me stesso. Cerco la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 aprile 2023)50e confessa di stareun. L’opinionista di “Uomini e Donne” si sfoga in un lungo post condiviso su Instagram proprio nel giorno del suo compleanno. Tina Cipollari e(Foto Instagram)“Ho amato, solo due volte, ma ho dato tutto me stesso” “Passa il tempo, talmente in fretta che spesso non me ne accorgo – esordisce – Ho vissuto questo pezzo di vita inseguendo le emozioni. Mi sono emozionato tutte le volte che ho danzato. Mi sono emozionato quando ho conosciuto le culture dei posti che ho visitato nei miei numerosi viaggi. Ho amato, solo due volte, ma, ho amato con la convinzione di aver dato tutto me stesso. Cerco la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GossipOne_it : Scandalo a Uomini e Donne: dama lancia accuse choc ad altro protagonista, ma Gianni Sperti fa una rivelazione sconv… - GossipOne_it : Scandalo a Uomini e Donne: dama lancia accuse choc ad altro protagonista, ma Gianni Sperti fa una rivelazione sconv… - CineGiornale1 : Dramma Gianni Sperti, il volto di U&D logorato dal dolore: confessione straziante e lacrime a fiumi… - infoitcultura : Uomini e Donne, Maria De Filippi a centro studio per il chiarimento tra Gianni Sperti e Armando Incarnato! [VIDEO - julsnontraspare : gianni sperti e paola barale come me e il mio primo fidanzatino prima di fare entrambi coming out -