Gianello: "Il Napoli è pronto a coronare un sogno, sulla Champions.."

Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Ritiene ci siano responsabilità di Meret sulla realizzazione di Bennacer? "L'azzurro avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Alex ci ha abituato a parate ben più importanti. Tuttavia, non ne farei una colpa per il risultato finale. Il Napoli non mi è sembrato brillante come visto nella prima parte di stagione, anche se il risultato è assolutamente ribaltabile nella gara di ritorno. Soprattutto, gli azzurri potranno avvalersi del rientro di Osimhen, la cui assenza si è fatta sentire in maniera decisiva nella partita del Meazza". Il clima teso dell'ambiente napoletano può influenzare il gruppo squadra? "L'aria di Napoli, sia positiva che negativa, si respira.

