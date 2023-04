Gian Maria Volonté, ritratto di un volto del cinema contro (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua avrebbe compiuto 90 anni, Gian Maria Volonté. Il volto del cinema contro. Uno dei massimi attori del Novecento. Poliforme interprete di figure vere e immaginarie, spesso emblematiche del potere o del contropotere. Antagonista, radicale, furente anche se via via sempre più asciutto, prossimo all’immobilità quasi giapponese di un Eduardo. Attore autore: un film diventava anche il suo, per il carisma raro della sua presenza. Memorabile per molte, diverse prove che ha offerto. Legate da molti fili rossi: a partire dal senso di violenza che incombe su questi personaggi, come vittime o come carnefici. E la giustizia, nel doppio e contrario movimento dell’aspirazione e del fallimento. E il ruolo della Storia, forza motrice che non è mai solo contesto: il ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua avrebbe compiuto 90 anni,. Ildel. Uno dei massimi attori del Novecento. Poliforme interprete di figure vere e immaginarie, spesso emblematiche del potere o delpotere. Antagonista, radicale, furente anche se via via sempre più asciutto, prossimo all’immobilità quasi giapponese di un Eduardo. Attore autore: un film diventava anche il suo, per il carisma raro della sua presenza. Memorabile per molte, diverse prove che ha offerto. Legate da molti fili rossi: a partire dal senso di violenza che incombe su questi personaggi, come vittime o come carnefici. E la giustizia, nel doppio e contrario movimento dell’aspirazione e del fallimento. E il ruolo della Storia, forza motrice che non è mai solo contesto: il ...

