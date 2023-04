Gian Maria Volonté, ritratto di un volto del cinema contro (Di giovedì 13 aprile 2023) ... con "Sbatti il mostro in prima pagina" che nei primi minuti mostra una breve immagine di un comizio del giovane missino Ignazio La Russa, Marco Bellocchio mette in scena "Il Giornale", quotidiano ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) ... con "Sbatti il mostro in prima pagina" che nei primi minuti mostra una breve immagine di un comizio del giovane missino Ignazio La Russa, Marco Bellocchio mette in scena "Il Giornale", quotidiano ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio3tweet : Per chi ha conosciuto la loro storia grazie al film di Giuliano Montaldo, per chi non si dimentica il volto di Gian… - Gian_Santovito : RT @SimoPillon: Sospensioni di 20 giorni anche per il preside di Firenze? Ah no. C'è chi può e chi non può. Per la cattolica e patriarcale… - rotafixa : Come regolarsi nelle presunte mariofanie come quella di Trevignano Romano? Risponde il mariologo padre Gian Matteo… - cacoteo : #NowPlaying on #CacoteoRadio Maffio, Darell, Don Miguelo, Gian Varela - Elma Maria Gian Varela Remix Listen Now via… - oliverodomenico : Fino al 30 Luglio il #Pirelli @hangarbicocca a #Milano accoglie nei suoi spazi “NOw/here”, la personale di… -