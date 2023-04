Gf Vip 7, Oriana Marzoli non si è complimentata con Nikita Pelizon dopo la vittoria? Un video mostra come sono andate davvero le cose (Di giovedì 13 aprile 2023) Oriana Marzoli ha alzato un polverone contro Nikita Pelizon durante l’ultima intervista rilasciata a Casa Chi. Per il format condotto da Sophie Codegoni, Oriana si è messa completamente a nudo raccontando anche le sue emozioni a freddo dopo la mancata vittoria. A detta sua, infatti, si aspettava che Nikita potesse vincere. Non si aspettava però che la collega la “rifiutasse” al momento delle congratulazioni. La sud americana ha raccontato di essersi avvicinata alla Pelizon per abbracciarla ma di essere stata rifiutata. Per rispondere a queste dichiarazioni, la vincitrice ha deciso di postare su Instagram il video della proclamazione, sostenendo l’esatto contrario. “Abbiamo i video” questa la didascalia ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 aprile 2023)ha alzato un polverone controdurante l’ultima intervista rilasciata a Casa Chi. Per il format condotto da Sophie Codegoni,si è messa completamente a nudo raccontando anche le sue emozioni a freddola mancata. A detta sua, infatti, si aspettava chepotesse vincere. Non si aspettava però che la collega la “rifiutasse” al momento delle congratulazioni. La sud americana ha raccontato di essersi avvicinata allaper abbracciarla ma di essere stata rifiutata. Per rispondere a queste dichiarazioni, la vincitrice ha deciso di postare su Instagram ildella proclamazione, sostenendo l’esatto contrario. “Abbiamo i” questa la didascalia ...

