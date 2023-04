“GF Vip 7”, Nikita replica alle accuse di Oriana dopo la finale (Di giovedì 13 aprile 2023) News tv. . La settima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta da Nikita Pelizon, il pubblico ha deciso di premiare la freschezza e la spensieratezza di questa ragazza. In queste ore, Oriana Marzoli, ospite di Casa Chi, è tornata sull’argomento Nikita e la venezuelana, nel commentare, ha lanciato una frecciatina ed un’accusa precisa. Immediata la replica della vincitrice del GF Vip 7, la quale ha dichiarato di avere video a sua difesa.



Leggi anche: "GF VIP" 7, cosa farà Nikita Pelizon con i soldi vinti Leggi anche: "Verissimo", tabula rasa sugli ospiti dal "GF Vip 7": ecco perché Leggi anche: "GF VIP" 7, Oriana Marzoli non sta bene: Daniele Dal Moro e i fan sono preoccupati per lei Leggi anche: Nikita Pelizon, la grave accusa di Luca Onestini ...

