Gf Vip 7, Gianluca Benincasa rivela: “Antonella Fiordelisi non mi ha denunciato. Ecco quale dispetto mi ha fatto” (Di giovedì 13 aprile 2023) Gianluca Benincasa è tornato a parlare della sua ex fidanzata, reduce dall’esperienza al Gf Vip, Antonella Fiordelisi. Senza peli sulla lingua ha raccontato ai microfoni di Casa Pipol come stanno ad oggi le cose tra lui e l’ex gieffina. La prima questione che ha voluto affrontare è stata quella relativa ai suoi vestiti, ancora riposti nell’armadio di Antonella e finalmente pronti ad essere restituiti: Si sì riprendo i vestiti. Oggi pomeriggio ho l’appuntamento con la sua stylist. Antonella no che non la vedrò. Faccio tutto tramite la stylist. Se non ci sono le Balenciaga faccio le storie contro. Una ragazza mi ha inviato addirittura, che non me ne frega, che sono andati sui cavalli. E lei si è messa addosso un montone che io portai a Milano. E ce l’ha lei addosso. Ci sono le foto. ... Leggi su isaechia (Di giovedì 13 aprile 2023)è tornato a parlare della sua ex fidanzata, reduce dall’esperienza al Gf Vip,. Senza peli sulla lingua ha raccontato ai microfoni di Casa Pipol come stanno ad oggi le cose tra lui e l’ex gieffina. La prima questione che ha voluto affrontare è stata quella relativa ai suoi vestiti, ancora riposti nell’armadio die finalmente pronti ad essere restituiti: Si sì riprendo i vestiti. Oggi pomeriggio ho l’appuntamento con la sua stylist.no che non la vedrò. Faccio tutto tramite la stylist. Se non ci sono le Balenciaga faccio le storie contro. Una ragazza mi ha inviato addirittura, che non me ne frega, che sono andati sui cavalli. E lei si è messa addosso un montone che io portai a Milano. E ce l’ha lei addosso. Ci sono le foto. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Gianluca Benincasa rivela: “Antonella Fiordelisi non mi ha denunciato. Ecco quale dispetto mi ha fatto” - gianluca_0493 : RT @SociosItalia: Retwitta se vuoi vincere 2 biglietti VIP per assistere a @OfficialASRoma vs Feyenoord & metti like se non sei mai stato a… - gianluca_bona : RT @ChiaraEsse1: C'è qualche vip disposto a fare un appello per questa mamma in difficoltà? #EzioGreggio Mamma single di tre gemellini con… - AndreaRoventini : @stebaraz @giugiulone @gianlucac1 io ho scritto con te ... vorrei un vip pass per il privee. E porto gianluca come accompagnatore, ok? - Ansa_Piemonte : Golf: torna la 'Vialli e Mauro Cup', la prima senza Gianluca. L'8 maggio professionisti e vip a Lentate sul Seveso… -