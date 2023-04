Gf Vip 7 | Edoardo Tavassi parla di quali sono i rapporti con Edoardo Donnamaria dopo la fine del reality

(Di giovedì 13 aprile 2023) Nel pomeriggio è stato ospite di Casa Chi, reduce dall’esperienza al Gf Vip 7, ilche oltre alla popolarità gli ha fatto trovare l’amore. Come sappiamo infattiè fidanzato con Micol Incorvaia e la sua intervista a Casa Chi è partita proprio dalla sua relazione con la sorella di Clizia: Sto benissimo, una favola, una meraviglia. Cinque mesi li dentro percepiti10 anni. Adesso mi sto godendo la vita, con Micol stiamo facendo tutto quello che sognavamo lì dentro. Siamo passati dal divano di casa del Gf al divano di casa mia. La casa porta fortuna, il figlio mi sembra un po prestino, però perchè no, ho quasi 40 anni. Però le cose si fanno in due, bisogna chiedere a Micol. Poiha rivelato se ha sentito ...

