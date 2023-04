Getta alcol nel camino | bambino muore per le ustioni riportate

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cuba98w : RT @fanpage: Il piccolo è morto all’ospedale Santobono di Napoli dopo 10 giorni di ricovero: troppo gravi le ustioni riportate su gran part… - Dome689 : RT @fanpage: Il piccolo è morto all’ospedale Santobono di Napoli dopo 10 giorni di ricovero: troppo gravi le ustioni riportate su gran part… - fanpage : Il piccolo è morto all’ospedale Santobono di Napoli dopo 10 giorni di ricovero: troppo gravi le ustioni riportate s… - leggoit : Getta alcol nel camino, bambino di 12 anni muore ustionato. La tragedia davanti a genitori -

Con l'alcool aveva provato ad alimentare il fuoco del camino di casa, ma un ritorno di fiamme lo ha preso un pieno, travolgendolo e ustionandolo per l'80 per cento del corpo. Il fatto e' accaduto 10 ......la privacy) a superare le conseguenze delle gravissime ustioni che lo avevano investito dalla testa ai piedi per oltre l'80 per cento del suo corpo a causa di un ritorno di fiamma dell'...Un bambino di 12 anni è morto ustionato dopo essere stato colpito da una fiammata sprigionatasi dal camino di casa sua. Il tragico incidente si è verificato a Scafati, dove il piccolo viveva con i ...

Getta alcol nel camino, bimbo di 10 anni muore ustionato: tragedia a ... Fanpage.it

a superare le conseguenze delle gravissime ustioni che lo avevano investito dalla testa ai piedi per oltre l’80 per cento del suo corpo a causa di un ritorno di fiamma dell’alcol utilizzato per ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Un bambino di 12 anni è morto ...