Germania, il governo pronto a legalizzare la cannabis per uso ricreativo: si potranno acquistare fino a 50 grammi al mese e aderire ai “cannabis club” (Di giovedì 13 aprile 2023) fino a 50 grammi acquistabili al mese, il permesso di aderire ai “cannabis club” e di coltivare sino a tre piante: è questo il piano presentato in parlamento dal governo tedesco per una graduale legalizzazione nel Paese della cannabis ad uso ricreativo. In una prima fase, ai tedeschi di età pari o superiore ai 18 anni verrà legalizzato il possesso di cannabis sino a 25 grammi e sarà consentito di coltivare sino a tre piante, oltre che aderire ai “cannabis club” senza scopo di lucro con un massimo di 500 membri ciascuno, dove si coltiverà la cannabis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023)a 50acquistabili al, il permesso diai “” e di coltivare sino a tre piante: è questo il piano presentato in parlamento daltedesco per una graduale legalizzazione nel Paese dellaad uso. In una prima fase, ai tedeschi di età pari o superiore ai 18 anni verrà legalizzato il possesso disino a 25e sarà consentito di coltivare sino a tre piante, oltre cheai “” senza scopo di lucro con un massimo di 500 membri ciascuno, dove si coltiverà la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Piu_Europa : Ci siamo! Il governo ha presentato il piano per legalizzare la #cannabis. Due le fasi: 1) depenalizzazione del pos… - M5S_Europa : Il #salariominimo è stato introdotto in #Germania nel 2015, inizialmente fissato a 8,5 euro l'ora. Da allora ha sub… - ultimora_pol : #PiùEuropa: “Finalmente si legalizza la #cannabis! Il governo ha presentato il piano. Prima depenalizzato il posses… - Pierfanze208 : RT @SecolodItalia1: La Germania si piega (con timore) alla cannabis libera: il piano in due fasi del governo - AigetEnergia : RT @RaiNews: Il governo tedesco intende rispettare la data del 15 aprile per la chiusura delle ultime tre centrali nucleari ancora funzio… -