Genoa e Bari: non solo promozione. Si lotta anche per un altro traguardo (Di giovedì 13 aprile 2023) Grifoni contro Galletti. No, non è un'improvvisa e francamente evitabile sfida tra pennuti, bensì lo scontro dal quale quasi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Grifoni contro Galletti. No, non è un'improvvisa e francamente evitabile sfida tra pennuti, bensì lo scontro dal quale quasi...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Genoa e Bari: non solo promozione. Si lotta anche per un altro traguardo: Grifoni contro Galletti. No, non è un'imp… - tabellamercatob : Stato di forma in #SerieB nelle ultime cinque gare #Genoa, quattro vittorie e un pari #Bari e #Parma, tre vittorie… - pianetagenoa : RT @PaytonSir: Ottima analisi. In soldoni, per la matematica certezza, servono 11 pt in 6 gare. ( a patto che il Bari le vinca tutte). Siam… - PaytonSir : Ottima analisi. In soldoni, per la matematica certezza, servono 11 pt in 6 gare. ( a patto che il Bari le vinca tut… - ThatsSimoTom : A quanto pare il Bari ha un 'nuovo inno' come il Genoa con Guasto d'Amore Giuro (giuro) che la seconda strofa dice… -