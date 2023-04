GCW | Ufficiale il debutto in Germania a settembre

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 13 aprile 2023) La GCW è una realtà indipendente che ha appassionato tantissimi fan, in particolare quelli dell’hardcore, con i suoi match particolarmente crudi e violenti. “in” Ala federazione farà il suoininsieme alla wXw per il World Tag Team festival. Gli show si terranno il 22 e il 23 di, e si chiameranno “GCW in Germany” e “GCW vs Europe”. La location di entrambi gli eventi sarà il Turbinhalle 2 a Oberhausen. Una notizia sicuramente lieta per i fan europei della federazione, e speriamo in particolare che l’evento possa attirare anche qualche fan italiano, vista la vicinanza con la