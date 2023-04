Gazzetta – Pinamonti, la Lazio ci prova (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-12 10:15:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: L’attaccante, che il Sassuolo ha riscattato dall’Inter, è la prima scelta come vice del bomber biancoceleste Lo scatto di Pinamonti brucia la concorrenza. Adesso è lui in cima alla lista dei giocatori individuati dalla Lazio per avere un vice Immobile per la prossima stagione. In realtà il club romano non cerca un vice del suo attaccante più forte, ma un elemento in grado di alternarsi con lui, una sorta di co-titolare. Anche per evitare quanto accaduto nel corso di questa stagione. Con il capitano che – fino a quando è stato bene – è stato sempre utilizzato da Sarri per mancanza di alternative, finendo col pagare il sovraccarico di impegni con una serie di infortuni che gli hanno fatto saltare numerose ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 13 aprile 2023) 2023-04-12 10:15:16 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalladello Sport: L’attaccante, che il Sassuolo ha riscattato dall’Inter, è la prima scelta come vice del bomber biancoceleste Lo scatto dibrucia la concorrenza. Adesso è lui in cima alla lista dei giocatori individuati dallaper avere un vice Immobile per la prossima stagione. In realtà il club romano non cerca un vice del suo attaccante più forte, ma un elemento in grado di alternarsi con lui, una sorta di co-titolare. Anche per evitare quanto accaduto nel corso di questa stagione. Con il capitano che – fino a quando è stato bene – è stato sempre utilizzato da Sarri per mancanza di alternative, finendo col pagare il sovraccarico di impegni con una serie di infortuni che gli hanno fatto saltare numerose ...

