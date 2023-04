Gazzetta – Napoli si è solo complicata, qualificazione aperta col Milan (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Napoli perde con il Milan a San Siro ma può ancora sperare nella qualificazione alle semifinali, dovrà battere i rossoneri al Maradona. Nulla è ancora perso e la qualificazione al turno successivo di Champions League è ancora possibile. Il Napoli visto con il Milan a San Siro può compiere l’impresa, anche perché i rossoneri si sono comportati come una provinciale qualsiasi, difendendosi per 90? e provando ad offendere solo in contropiede. Un piano tattico che stride molto sul dna da Champions League messo in mostra dai rossoneri ed esaltato solo da un risultato bugiardo, favorito dall’arbitro Kovacs. Napoli-Milan: qualificazione Champions League ancora aperta Ecco quanto scrive ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilperde con ila San Siro ma può ancora sperare nellaalle semifinali, dovrà battere i rossoneri al Maradona. Nulla è ancora perso e laal turno successivo di Champions League è ancora possibile. Ilvisto con ila San Siro può compiere l’impresa, anche perché i rossoneri si sono comportati come una provinciale qualsiasi, difendendosi per 90? e provando ad offenderein contropiede. Un piano tattico che stride molto sul dna da Champions League messo in mostra dai rossoneri ed esaltatoda un risultato bugiardo, favorito dall’arbitro Kovacs.Champions League ancoraEcco quanto scrive ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Napoli, l'inchiesta sull’affare Osimhen: la Finanza nella sede della Turris per le carte di Manzi - Gazzetta_it : Gol! Milan - Napoli 1-0, rete di Bennacer I. (MIL) - Gazzetta_it : Bennacer lancia il Milan: il Napoli finisce in dieci, ma sfiora il pareggio#ChampionsLeague - napolista : Plusvalenze: #Napoli, Lazio e Roma non rischiano sanzioni in questa stagione (Gazzetta) Le Procure di Roma, Tivoli… - IgorPeruzzetto : quei ratti tifosi delle bave di @Gazzetta_it neanche hanno il coraggio di firmare gli articoli penosi. -