Gavi | agenti e genitori incontrano il Chelsea Rischio beffa per il Barcellona

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Donatog87 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dalla Spagna: 'Il Chelsea si inizia a muovere per Gavi e incontra gli agenti', Juve avvisata - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: 'Il Chelsea si inizia a muovere per Gavi e incontra gli agenti', Juve avvisata -

...vuole approfittare dell'incertezza intorno al futuro di- che rischia di lasciare i blaugrana a parametro zero - al Barcellona. I londinesi hanno già avviato i primi contatti con gli...Come riporta 'AS', il Chelsea ha già allacciato i contatti incontrando glidel giocatore tre settimane fa a Madrid.(LaPresse) - calciomercato.itI Blues lo hanno corteggiato, offrendogli ...... quindi dalle 16 alle 19 in zona Castelvecchio e Arco dei. Martedì dalle 7.30 alle 8.15 l'Ump ... Dalle 10.30 alle 13 glisi sposteranno al mercato in via Poerio. Dalle 13.30 alle 15.30 l'Ump ...

“Barcellona, il Chelsea su Gavi: incontro con l’agente" Tuttosport

Il Chelsea vuole inaugurare una nuova faraonica campagna trasferimenti in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da AS, la dirigenza dei Blues vuole approfittare dell'incertezza i ...La situazione di Gavi sta suscitando l'interesse dei grandi club d'Europa. Il giocatore del Barcellona infatti potrebbe essere libero a parametro zero a fine stagione e sia Juventus che ...