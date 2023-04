Gatti segna, Perin salva: la Juventus piega lo Sporting di cuore, semifinale un po’ più vicina (Di giovedì 13 aprile 2023) Una vittoria di cuore, di sofferenza, di gruppo. Con tanti protagonisti, senza subire gol, prendendo dunque margine rispetto allo Sporting e potendo volare a Lisbona con due risultati su tre. La Juventus non tradisce le attese e all’Allianz Stadium vince per 1-0 nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Piccoli passi visto che l’ambiente è costantemente bombardato dalle notizie extra-campo, le ultime sui deferimenti per stipendi e partnership. E intanto, alla vigilia del ritorno in terra portoghese, la Vecchia Signora conoscerà il verdetto definitivo sul -15 per il caso plusvalenze. La squadra vista oggi all’Allianz Stadium, va detto, ha mostrato tutta la sua resilienza a queste vicende, si è isolata e ha giocato una partita non memorabile a livello tecnico, ma di gran ritmo e voglia. E ne è venuta a capo grazie al gol di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 aprile 2023) Una vittoria di, di sofferenza, di gruppo. Con tanti protagonisti, senza subire gol, prendendo dunque margine rispetto alloe potendo volare a Lisbona con due risultati su tre. Lanon tradisce le attese e all’Allianz Stadium vince per 1-0 nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Piccoli passi visto che l’ambiente è costantemente bombardato dalle notizie extra-campo, le ultime sui deferimenti per stipendi e partnership. E intanto, alla vigilia del ritorno in terra portoghese, la Vecchia Signora conoscerà il verdetto definitivo sul -15 per il caso plusvalenze. La squadra vista oggi all’Allianz Stadium, va detto, ha mostrato tutta la sua resilienza a queste vicende, si è isolata e ha giocato una partita non memorabile a livello tecnico, ma di gran ritmo e voglia. E ne è venuta a capo grazie al gol di ...

