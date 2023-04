Gatti segna, Perin fa due miracoli: primo round alla Juve, 1 - 0 allo Sporting (Di giovedì 13 aprile 2023) La Juve riparte da dove aveva lasciato in Europa, e cioè con una vittoria nel primo round dei quarti di finale di Europa League. Match winner della gara Gatti, al primo gol in bianconero, che al 73' ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 13 aprile 2023) Lariparte da dove aveva lasciato in Europa, e cioè con una vittoria neldei quarti di finale di Europa League. Match winner della gara, algol in bianconero, che al 73' ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #JuveSporting | #Gatti segna il suo primo gol con la maglia bianconera: la storia del difensore ?? - psichedelia95 : RT @CB_Ignoranza: - 2015: Gioca in Promozione con il Pavarolo e lavora come muratore; - Aprile 2023: Prima riesce a conquistarsi il posto… - sportli26181512 : Gatti segna, Perin fa due miracoli: primo round alla Juve, 1-0 allo Sporting: Gatti segna, Perin fa due miracoli: p… - danmesck : Stasera la decide il migliore in campo! Difende, lotta, corre, attacca, segna!! FEDERICO GATTI ???????? #JuveSporting… - CarmeloFama1 : @Kwaaibabatjie @IlMarcheseBN @juventusfc Oggi senza quel colpo di testa di Dusan Gatti non segna mica eh -