Game of Thrones | è guerra tra prequel | arriva anche “Il cavaliere dei Sette Regni”

Game of Thrones ottiene un'altra serie TV prequel, questa volta ambientata cento anni prima rispetto all'originale e con protagonisti Dunk ed Egg. Si intitola A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ed è basata su Il cavaliere dei Sette Regni di George R.R. Martin. È guerra tra prequel per Game of Thrones. Dopo diverse voci di corridoio che affrontano un possibile prequel dedicato ad Aegon il Conquistatore, il primo Re dei Sette Regni della famiglia Targaryen, pare che Westeros farà spazio ad una nuova avventura. HBO Max ha effettuato un importante rebranding di recente e si è trasformato semplicemente in Max. Attraverso la sua piattaforma, proporrà una nuova ...

