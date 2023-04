Gambizzò in strada ex amante, condannato a 9 anni e 10 mesi (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Tribunale di Torino ha condannato questa mattina a 9 anni e 10 di reclusione Hamza Britain, l'uomo che il 1 aprile 2022, in via Domodossola a Torino, sparò sei colpi di pistola contro l'ex amante, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Tribunale di Torino haquesta mattina a 9e 10 di reclusione Hamza Britain, l'uomo che il 1 aprile 2022, in via Domodossola a Torino, sparò sei colpi di pistola contro l'ex, ...

