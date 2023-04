(Di giovedì 13 aprile 2023)– L’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codiceda diporto ha sancito il riconoscimento costituzionaledelcultura marinara” con l’obiettivo di accrescere, in grandi e piccini, la cultura del, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Per celebrare questo evento, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / “Giornata Nazionale del Mare”: open day della scuola nautica della Guardia di Finanza - infotemporeale : Gaeta / Giornata Nazionale del Mare, Camera di Commercio e Informare celebrano la cultura marina - infotemporeale : Gaeta / “Giornata del mare e cultura marina”: dal workshop alla veleggiata nelle acque del Golfo -

"Rimarrà impresso nella mia memoria - pesca nella memoria Antonio- il volto di Letizia ... la sua saggezza millenaria, la leggerezza che la contraddistingue in una placidadi sole, ...Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Lazio Girone B Va al Sora il big match didel girone B di Eccellenza Lazio. Una vittoria che per il Sora è solo l'ulteriore tassello ...- ITRI 3 - 3- AUDACE ..."Rimarrà impresso nella mia memoria " pesca nella memoria Antonio- il volto di Letizia ... la sua saggezza millenaria, la leggerezza che la contraddistingue in una placidadi sole, ...

Gaeta / Giornata Nazionale del Mare, Camera di Commercio e ... Temporeale Quotidiano

L’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della nautica da diporto ha sancito il riconoscimento costituzionale della “Giornata Nazionale del Mare ... la Scuola Nautica della Guardia di Finanza ..."Gaeta, Città del Sì". In occasione della 26ª Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, prevista per il 16 aprile, il Comune di Gaeta ...