Furto nella villa di Walter Novellino, rom condannati dopo 12 anni (Di giovedì 13 aprile 2023) A ben dodici anni di distanza dai fatti, tre uomini di etnia rom accusati di aver rubato contanti e preziosi dalla villa di Walter Novellino (per un bottino di 300mila euro) sono stati condannati a tre anni di reclusione e ad un maxi-risarcimento a favore dell'allenatore

