Furia Djokovic a Montecarlo | raptus durante il match con Musetti

MONTECARLO (MONACO) - Che non sarebbe stata una passeggiata era preventivabile, ma forse Nolenon immaginava di incontrare così tante difficoltà nell'ottavo di finale all' Atp Masters di Montecarlo contro Lorenzo Musetti . E a un certo punto del match il numero uno del mondo ha perso ...... capace di sfornare prestazioni eccezionali come quella contro laspagnola Carlos Alcaraz in ... molto forte dal punto di vista tecnico e mentale, però non è ancora come Medvedev e' . ...Unadevastante e pure intelligente che si abbatte su Rublev, numero 7 del mondo, azzerato in ... A 19 anni nessuno giocava così, nemmeno, Nadal o Federer. Nessuno aveva la sua completezza.

Raptus di Djokovic a Montecarlo davanti a Musetti: la furia dopo l ... Sport Fanpage

MONTECARLO (MONACO) - Che non sarebbe stata una passeggiata era preventivabile, ma forse Nole Djokovic non immaginava di incontrare così tante difficoltà nell'ottavo di finale all'Atp Masters di ...Partita ad alta tensione quella tra Djokovic e Musetti a Montecarlo. Una sfida, quella degli ottavi di finale, imprevedibile e contraddistinta da una serie incredibile di break, dall'andamento ...