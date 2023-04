Furfaro a TPI | “Elly Schlein sarà la prossima premier”

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Onorevole, dopo l’annuncio della nuova segreteria del Pd Libero ha pubblicato la sua foto in prima pagina col titolo: “I mostri della”.(Sorriso). «Ottimo. Di Libero mi preoccuperebbero eventuali elogi. Non certo i suoi insulti quotidiani». Scrivono chee voi della sua nuova squadra siete il colpo di grazia per il Pd.«Sono spiazzati dalla figura, è chiaro». Cioè?«Io credo chela nuova presidente del Consiglio dopo Giorgia Meloni». La immagina come candidata alla guida della coalizione alle politiche?«Certo. Ha un pubblico largo, raccoglie stima trasversale, simpatia e anche affetto. È un’onda che abbiamo imparato a conoscere nelle primarie. Sta crescendo ancora». Lei è uno dei dirigenti più vicini a ...