Fuga documenti Pentagono, Wp: "Individuata la talpa" (Di giovedì 13 aprile 2023) Washington, 13 apr. (Adnkronos) - Il responsabile della Fuga di centinaia di documenti riservati del Pentagono potrebbe essere un giovane razzista appassionato di armi che lavorava in una base militare e che stava cercando di impressionare, con le sue rivelazioni, un gruppo di una chat su Internet. Il Washington Post ha intervistato un membro adolescente del gruppo, che ha descritto l'uomo, indicato con le iniziali "OG", mostrando la corrispondenza online, fotografie e video. Il Post ha anche visto un video dell'uomo in un poligono di tiro con un grosso fucile, che "urla una serie di insulti razzisti e antisemiti alla telecamera, poi spara diversi colpi contro un bersaglio". I Milan-Napoli hanno messo a nudo i segreti sui preparativi dell'Ucraina per una controffensiva primaverile, lo spionaggio degli Stati Uniti su alleati come ...

Fuga documenti Usa, fonti del Washington Post: "Sappiamo chi è" 'Sapeva cosa faceva quando ha postato i documenti. Non lo ha fatto per caso. È in forma, è forte, è armato, è addestrato. È tutto ciò che ti aspetteresti dal protagonista di uno di quei film d'azione'... 'Washington Post': il responsabile della fuga di documenti riservati lavorava in una base militare Il responsabile della grave fuga di documenti riservati del dipartimento della Difesa Usa, contenenti informazioni in merito al conflitto in Ucraina e da cui emergerebbe lo spionaggio degli Stati Uniti ai danni di Paesi alleati, ... Wp, in video la talpa Og grida insulti razzisti e antisemiti Il Washington Post, nella sua inchiesta esclusiva sulla fuga di carte top secret sulla guerra in Ucraina, afferma di aver visionato un video in cui l'uomo ...anche esaminato circa 300 foto di documenti ... Per carte segrete Usa Guterres troppo accomodante con Mosca Gli Stati Uniti ritengono che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres sia troppo disposto ad accogliere gli interessi russi: è quanto emerge da nuove rivelazioni dopo la fuga di no ... Carte Usa svelano le profonde divisioni tra funzionari in Russia La profondità delle lotte intestine all'interno del governo russo appare più ampia e profonda di quanto si pensasse in precedenza secondo un rapporto classificato di 27 pagine, trapelato con la fuga d ...