Fuga di notizie, ancora: truppe di paesi Nato già sul terreno (Di giovedì 13 aprile 2023) In Ucraina non combattono solamente soldati russi e ucraini: truppe speciali di paesi Nato sono già operative sul terreno. Si tratta di un centinaio di uomini, militarmente poco significativi rispetto first appeared on il manifesto.

