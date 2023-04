FTX è davvero pronto a rilanciarsi? Tutti i dettagli (Di giovedì 13 aprile 2023) FTX sta valutando la possibilità di riavviare la sua piattaforma, il team sembrerebbe essere riuscito a stabilizzare la situazione e a recuperare una parte enorme delle risorse mancanti. Nonostante l’assenza di scambi FTX ha recuperato oltre 7,3 miliardi di dollari tra contanti e attività crittografiche, un aumento di 800 milioni di dollari rispetto all’ultimo rapporto: questo è ciò che ha affermato mercoledì Andy Dietderich, un avvocato della società, durante un’udienza del tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware. Dietderich ha aggiunto che la società sta pensando di fare un’ulteriore sforzo riavviando lo scambio della criptovalute stessa. “La situazione si è stabilizzata e l’incendio nel cassonetto è spento”, ha riferito. L’avvocato ha anche notato che FTX ha beneficiato del recente rally dei prezzi delle criptovalute. Sulla base dei prezzi di novembre 2022, la recente ... Leggi su blockworld (Di giovedì 13 aprile 2023) FTX sta valutando la possibilità di riavviare la sua piattaforma, il team sembrerebbe essere riuscito a stabilizzare la situazione e a recuperare una parte enorme delle risorse mancanti. Nonostante l’assenza di scambi FTX ha recuperato oltre 7,3 miliardi di dollari tra contanti e attività crittografiche, un aumento di 800 milioni di dollari rispetto all’ultimo rapporto: questo è ciò che ha affermato mercoledì Andy Dietderich, un avvocato della società, durante un’udienza del tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware. Dietderich ha aggiunto che la società sta pensando di fare un’ulteriore sforzo riavviando lo scambio della criptovalute stessa. “La situazione si è stabilizzata e l’incendio nel cassonetto è spento”, ha riferito. L’avvocato ha anche notato che FTX ha beneficiato del recente rally dei prezzi delle criptovalute. Sulla base dei prezzi di novembre 2022, la recente ...

