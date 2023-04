Frosinone, tegola per Grosso: si ferma Mulattieri. Finale di stagione a rischio (Di giovedì 13 aprile 2023) Con una promozione in Serie A quasi in tasca, in virtù dei dieci punti di vantaggio sul terzo posto a sei turni dalla fine del torneo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Con una promozione in Serie A quasi in tasca, in virtù dei dieci punti di vantaggio sul terzo posto a sei turni dalla fine del torneo...

Frosinone, che tegola: Mulattieri salterà le ultime partite di campionato FrosinoneToday Frosinone, tegola per Grosso: si ferma Mulattieri. Finale di stagione a rischio Con una promozione in Serie A quasi in tasca, in virtù dei dieci punti di vantaggio sul terzo posto a sei turni dalla fine del torneo cadetto, il Frosinone si trova a dover fare i conti con una ... Frosinone, tegola Mulattieri: la nota del club Questo è il comunicato apparso da pochi istanti nel sito ufficiale del Frosinone, relativamente alle condizioni ...