Freddy Mercury? Vittorio Feltri | inseguire un idolo per non ritrovare se stessi

(Di giovedì 13 aprile 2023) Dice Massimiliano Parente che questo Volevo essere Freddiesarà il suo ultimo romanzo, ma sappiamo tutti che non è vero. Per due motivi: il primo è che Parente è un bulimico, tanti scrittori lo sono, cioè uno che non conosce sosta interiore; e checché ne dica e se ne faccia scudo parlando della depressione, lo vedono tutti, anche solo in quel suo stile che ha orrore del vuoto: figurarsi scomparire, smettere di scrivere, ma dài. Il secondo è che questo libro lo ha scritto insieme con una sua amica, la valente chimica Giulia Bignami, e lo avete mai visto uno scrittore, un mestiere in overdose di vanità, chiudere la carriera con un libro in comproprietà? Avete mai visto un campione di tennis salutare con un torneo di doppio? (Non tirate fuori l'addio di Federer in coppia con Nadal, era un'esibizione). Ce n'è perfino un terzo, di motivo: Parente è giovane, ha 53 ...