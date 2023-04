Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: All’ospedale Niguarda di Milano è stato eseguito un trapianto di fegato a una coppia di marito e moglie a distanza di 17 anni:… - NicolettaCocco : RT @insalutenews: Figli che “danno la vita ai genitori”. Due fratelli donano il fegato a mamma e papà - - agenzia_nova : Milano: due fratelli donano parte del loro fegato prima al padre e poi alla madre - fanpage : All’ospedale Niguarda di Milano è stato eseguito un trapianto di fegato a una coppia di marito e moglie a distanza… - ilmessaggeroit : Fratelli donano parte fegato prima al padre poi alla madre malati: «Così hanno salvato i genitori» -

Giornata per donazione organi, Schillaci: In Italia oltre 4mila trapianti all'annoparte fegato al padre e alla madre Così a gennaio l'équipe della Chirurgia Generale e dei Trapianti ...Era il 2006 quando il signor Antonio, allora 60enne, riceve all'ospedale Niguarda di Milano da uno dei suoi figli il lobo destro del fegato : intervento perfettamente riuscito ed entrambi i pazienti ...Figli che 'danno la vita ai genitori', doppio trapianto e doppia donazione: a distanza di 17 anni l'uno dall'altra, sia il papà sia la mamma hanno bisogno di un trapianto di fegato e i figligli organi ad entrambi. All'Ospedale Niguarda di Milano una storia di 'straordinaria generosità familiare". Il 15 dicembre 2006 il signor Antonio, 60enne, sta per ricevere in dono da uno dei ...

Due fratelli donano il loro fegato al padre e alla madre: i due ... Fanpage.it

Era il 2006 quando il signor Antonio, allora 60enne, riceve all'ospedale Niguarda di Milano da uno dei suoi figli il lobo destro del fegato: intervento perfettamente riuscito ed entrambi i pazienti ...Nel 2006 Antonio ha ricevuto una parte del fegato da uno dei figli, un intervento di trapianto eseguito con successo all'ospedale Niguarda. A distanza di 17 anni è stata la moglie ...